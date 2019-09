System Shock 3: azione e creature mostruose nel nuovo gameplay trailer

Nel mentre proseguono parallelamente i lavori di Nightdive Studio sui remake dei primi due capitoli del franchise, ecco che i ragazzi di OtherSide Entertainment tornano a mostrarci in azione System Shock 3 con un gameplay trailer nuovo di zecca.

Il nuovo filmato, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, è tratto dalla versione pre-alpha del gioco Sci-Fi, e rappresenta dunque un work in progress da parte degli sviluppatori. Le sequenze di gameplay che si alternano nel corso del trailer ci anticipano alcuni piccoli dettagli sulla trama, incentrata su un misterioso disastro avvenuto sulla Triop Blacksite, e non mancano di mostrarci le oscure ambientazioni in cui ci muoveremo e le mostruose creature che saremo chiamati ad affrontare per riuscire ad avanzare nel corso dell'avventura. Tutto sommato, sembra che questo nuovo capitolo, che può inoltre contare sulla collaborazione di Warren Spector, autore originale della serie, non voglia tradire l'esperienza che System Shock ha storicamente regalato ai suoi affezionati fan.

Al momento OtherSide Entertainment non è ancora pronta a dirci di più sulla data di lancio di System Shock 3, di cui non conosciamo neppure le piattaforme di riferimento. Lo scorso mese di marzo il team affermò che il titolo aveva raggiunto il 50% del completamento dello sviluppo.