System Shock 3 è completo al 50%, ma Starbreeze abbandona il progetto

Ci sono novità nello sviluppo di System Shock 3: OtherSide Entertainment ha infatti annunciato che data la situazione di difficoltà del publisher, dato che Starbreeze si trova in amministrazione controllata, i due studio hanno deciso di separarsi, per cui quest'ultima società non fa più parte del progetto.

Come sappiamo, i diritti di pubblicazione di System Shock sono di OtherSide Entertainment, che è ora alla ricerca di un nuovo publishing partner, come spiegato in una nota diffusa a mezzo stampa. La buona notizia è che System Shock 3 al momento è completo al 50% e stando a quanto dichiarato, sembra già un gioco del franchise, che di per sé è già una buona notizia, ed introduce allo stesso tempo dei nuovi elementi. Già in passato le dichiarazioni di Warren Spector su System Shock 3 avevano annunciato novità mai viste prima.

Ecco quanto dichiarato dall'azienda: "Abbiamo deciso di separarci in maniera amichevole da Starbreeze, il che significa che stiamo cercando un nuovo publishing partner. Fortunatamente, visto il pedigree di System Shock e i progressi che abbiamo fatto finora, c'è già molto interesse attorno al progetto. Ci sono sviluppi sulla situazione? Al momento no. Il team sta ancora continuando a lavorare, come di consueto. Sono fiducioso di poter portare System Shock 3 sul mercato e dargli una posizione di videogame leader nel genere delle simulazioni immersive".

Maggiori informazioni sul gioco saranno dunque diffuse nei prossimi mesi. Nell'attesa potete dare un'occhiata alle prime immagini di System Shock 3 mostrate negli scorsi mesi.