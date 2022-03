System Shock 3, niente da fare: Warren Spector lavora ad una nuova IP

Con l'acquisto di System Shock da parte di Tencent Games, sembra che la prosecuzione della serie ideata da Warren Spector abbia subito una battuta d'arresto.

Mentre aleggia ancora una notevole incertezza sul futuro di System Shock 3, da Warren Spector arrivano interessanti aggiornamenti sui suoi progetti. L'ideatore della saga, oltre che di Deus EX ed Epic Mickey, ha infatti confermato di star lavorando ad un nuovo gioco. Presso il team indipendente di OtherSide Entertainment, il creativo videoludico ha ufficialmente confermato di star dando forma ad un'IP originale.

Sulla natura di quest'ultima, tuttavia, non sono ancora disponibili informazioni precise. Nel corso di una recente intervista concessa alla redazione di Venture Beat, infatti, Warren Spector si è limitato a confermare che il genere di riferimento dell'avventura sarà quello degli Immersive Sim. Ad offrire un piccolo assaggio della produzione, ci ha pensato solamente un'immagine, anche se alquanto suggestiva. Disponibile direttamente in apertura, quest'ultima raffigura una sorta di balena in armatura, il tutto in un'atmosfera a tinte fantasy. L'artwork, ha confermato l'autore, rappresenta "uno degli aspetti del gioco", ma nessun ulteriore indizio è stato offerto.



Sulla questione System Shock 3, Warren Spector si è rifiutato di condividere ulteriori commenti, affermando che tutto ciò che doveva dire lo ha detto due anni fa, e che ora toccherà, eventualmente, a Tencent Games offrire maggiori dettagli.