System Shock 3 sarà pubblicato da Tencent ma l'IP resta a Nightdive Studios

Nella notte, OtherSide Entertainment ha annunciato che non porterà avanti lo sviluppo di System Shock 3 a causa di non meglio precisate difficoltà dovute alle piccole dimensioni dello studio. Tencent ha acquisito i diritti di pubblicazione del gioco ma non dell'intero franchise, come specificato da Nightdive Studios.

Stephen Kick, CEO della compagnia, fa sapere che i diritti della serie System Shock restano di proprietà di Nightdive, il colosso cinese Tencent si occuperà dello sviluppo e della pubblicazione di System Shock 3, entrambi precedentemente affidati a OtherSide Entertainment dopo che Starbreeze ha mollato il progetto nel 2019. Tencent potrà quindi affidare il gioco ad un nuovo studio oppure mantenere OtherSide sul progetto, anche se questa ipotesi sembra al momento la meno probabile.

Da tempo si parlava di un possibile abbandono di System Shock 3 da parte di OtherSide a causa di presunte difficoltà economiche del team e della non semplice situazione internazionale legata all'emergenza Coronavirus che ha reso difficoltoso portare avanti lo sviluppo in Smart Working. Le sorti del team non sono chiare, così come il futuro di System Shock 3, probabilmente la roadmap verrà completamente rivista e il gioco riprogettato, a meno che Tencent non voglia ripartire da quando fatto fino ad oggi.