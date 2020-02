System Shock 3: l'ultimo report suggerisce l'abbandono del progetto da parte di OtherSide

Dalle pagine di RPGCodex, una fonte anonima che afferma di far parte del team di sviluppo di OtherSide Entertainment riferisce che i lavori sul progetto di System Shock 3 sarebbero stati bloccati a causa dei problemi legati all'abbandono di Starbreeze.

Il sedicente autore di OtherSide conosciuto con il nickname di Kin Corn Karn esordisce spiegando che "l'unica ragione per cui sto pubblicando questo messaggio è perchè ho visto tanta confusione con le notizie sullo stato dell'azienda e del progetto. Non abbiamo mai suggerito di essere a metà dello sviluppo di System Shock 3, i lavori sull'ecosistema di gioco erano pronti e rappresentavano un'ottima base di partenza ma la maggior parte del lavoro è lo sviluppo di contenuti e in questo eravamo criticamente indietro, sia per le risorse a cui potevamo attingere che nel supporto offertoci per realizzare degli strumenti per una pipeline efficiente".

Chiarito questo importante passaggio sullo stato di sviluppo di System Shock 3, l'autore del leak si lascia andare a delle considerazioni per chiedersi se "il fallimento del progetto è stato giusto? Questo è difficile da dire, se Starbreeze non fosse entrata in crisi penso che avremmo prodotto qualcosa di interessante con un gameplay fresco e innovativo, ma sarebbe stato comunque un gioco molto più piccolo e modesto di quello che la gente si sarebbe aspettata e forse sarebbe andata incontro a una delusione inevitabile, per un sequel di un franchise così amato".

Nell'attesa di ricevere un chiarimento esaustivo da parte delle alte sfere di OtherSide, ricordiamo a chi ci segue che lo sviluppo di System Shock Remake procede spedito e che il titolo dovrebbe arrivare su PC nel corso del 2020, magari a fine anno in coincidenza dell'ipotetico approdo su PS5 e Xbox Series X.