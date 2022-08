System Shock 3 è in sviluppo? Stephen Kick spegne gli entusiasmi

Sullo sfondo del terrificante video sull'IA di System Shock mostrato nel corso della Gamescom 2022, il massimo esponente degli studi Nightdive, Stephen Kick, è intervenuto per discutere del futuro della serie di System Shock e offrire un importante chiarimento sullo sviluppo del terzo capitolo.

L'amministratore delegato di Nightdive ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di VGC per fornire delle precisazioni sul destino che attende l'IP di System Shock. Kick esordisce nel suo discorso ricordando gli accordi sanciti inizialmente con Warren Spector e Paul Neurath per dare vita al Remake di System Shock: "Quando abbiamo acquisito i diritti del franchise, abbiamo concesso a Warren e Paul di Otherside i diritti per realizzare il terzo gioco. Successivamente quei diritti sono passati a Tencent".

Per il CEO d Nightdive, quindi, ogni decisione sullo sviluppo di System Shock 3 spetta solo ed esclusivamente al colosso videoludico cinese: "È Tencent a possedere attualmente i diritti sul terzo gioco, noi abbiamo tutti i diritti legati al Remake del capitolo originario e, potenzialmente, anche del secondo gioco. Più o meno, è questa la situazione in cui ci troviamo al momento".

Quanto al futuro di System Shock 3 in mano a Tencent, e dei successivi capitoli della serie sci-fi, Kick sottolinea che "onestamente non so se Paul e Warren stanno sviluppando dei videogiochi, per questo mi limito a riferire ciò che so sui diritti dell'IP. Certo, tecnicamente potrebbero svilupparne anche il quarto o il quinto capitolo, ma prima dovrebbero occuparsi del terzo. Quindi, non ci resta che attendere e vedere come si evolverà la situazione".