System Shock 3 è ancora vivo, non è stato cancellato

Nei mesi scorsi si è parlato di una situazione non proprio rosea all'interno di OtherSide Entertainment, con problemi economici e strutturali che avrebbero portato alla cancellazione di System Shock 3, queste voci però sono state ora smentite.

Walter Somol, VP della divisione marketing e business development della compagnia, ha confermato sui forum ufficiali che OtherSide è ancora al lavoro su System Shock 3: "attualmente stiamo lavorando in rete come molti di voi, il nuovo concept sta venendo molto bene, abbiamo dato al progetto uno stile grafico molto fresco e originale, ora dobbiamo miscelarlo al gameplay con l'Unreal Engine 4."

Purtroppo Somol non può dire molto altro: "so che le mie parole stuzzicano la vostra fantasia ma non posso dire di più, davvero. Spero che stiate tutti bene ed al sicuro in questo periodo e che magari possiate approfittarne per giocare di più, come farà io."

Lo studio smentisce dunque le voci sulla cancellazione di System Shock 3, al momento non è stata fornita un finestra di lancio per questo progetto, con ogni probabilità ne sapremo di più nei prossimi mesi con la speranza di poter mettere le mani sul gioco nel 2021.