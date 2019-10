System Shock 3 offrirà un'esperienza AAA al prezzo di un gioco AA, promette Warren Spector

Non pago del clamore mediatico suscitato dalle sue dichiarazioni sulle Classi Personaggio nei GDR moderni, Warren Spector è tornato a parlare di System Shock 3 per prometterci un'esperienza grafica e di gameplay rapportabile a quella di un cosiddetto "videogioco tripla A" con budget multimilionario.

"Avverto più pressione su questo progetto di quanto penso di averne mai avuto su qualsiasi altro videogioco su cui ho lavorato in passato", ha spiegato lo sviluppatore texano nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di GameSpot, salvo poi aggiungere subito dopo che "anche quando lavoravo su Disney Epic Mickey, sapevo che avevamo un budget elevato e che il team era davvero all'altezza delle aspettative della gente. Ma qui, siamo davvero in una dimensione più consona ai doppia A che non ai giochi tripla A".

Quanto all'impegno profuso per dare forma al progetto di System Shock 3, il papà della serie di Deus Ex ha dichiarato che "se chiedi al mio team come stanno andando le cose, penso che ti sentiresti dire che li sto spingendo piuttosto forte per offrire un'esperienza da videogioco AAA al prezzo di un AA. Perchè sai, ci sono davvero tante aspettative sull'eredità che questo titolo ha rispetto ai giochi originali e sullo scopo del gioco. Quindi sì, è naturale che ci sia una certa pressione, puoi scommetterci!".

Nel marzo di quest'anno, quando lo sviluppo del titolo era approssimativamente al 50%, abbiamo assistito all'abbandono di Starbreeze dal progetto. A detta di Warren Spector, però, tale evento non avrà delle ripercussioni negative sul percorso intrapreso per dare forma a System Shock 3, la cui uscita era e continua ad essere prevista per la seconda metà del 2020 su PC, con vista sulla next-gen rappresentata da PS5 e Xbox Scarlett.