System Shock arriva con la primavera 2023: il progetto è più ambizioso

Dopo la pubblicazione dell'ultimo trailer di System Shock - condiviso in occasione della GamesCom 2022 -, il team di sviluppo dell'opera sci-fi torna ad aggiornare il pubblico sullo stato dei lavori.

Per festeggiare l'inizio del nuovo anno, in particolare, Nightdive Studios conferma che il nuovo System Shock non tarderà ad arrivare. Come già lasciato intuire dal recente aggiornamento della pagina Steam di System Shock, il remake approderà sul mercato videoludico nel corso del mese di marzo 2023. Manca ancora all'appello una data precisa, ma la software house sembra determinata a rispettare la scadenza primaverile.

Nel corso degli ultimi mesi, Nightdive Studios ha avuto modo di collaborare con il publisher Prime Matter, che si occuperà della distribuzione di System Shock. La partnership, rivela il team, ha consentito agli autori di concentrarsi sulla rifinitura di diversi aspetti del gioco, dal processo di localizzazione al polishing e alla risoluzione di bug. In aggiunta, sono state create nuove tipologie di nemici e sono stati migliorati gli effetti delle armi, per un'avventura ancora più ampia di quanto proposto dall'originale.



Per il momento, gli autori del remake non hanno condiviso ulteriori informazioni, ma a questo punto sappiamo che l'attesa non sarà troppo lunga: il remake di System Shock arriverà ufficialmente nel marzo 2023.