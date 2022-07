System Shock e Gungrave G.O.R.E saranno alla Gamescon con Prime Matter

Il publisher Prime Matter ha annunciato che sarà presente alla Gamescom 2022 in programma ad agosto con una serie di titoli del suo catalogo presenti in forma giocabile allo stand dell'editore nella Hall 9 del gigantesco edificio che ospita la fiera tedesca.

Tra i giochi Prime Matter confermati troviamo System Shock, Gungrave G.O.R.E e The Last Ocricu.

System Shock

Un vero e proprio remake del rivoluzionario sparatutto in prima persona/RPG del 1994, che combina gameplay cult con nuovissime immagini HD, controlli aggiornati, un'interfaccia rinnovata e suoni e musica completamente nuovi mentre i giocatori tentano di fuggire da una stazione spaziale controllata da un'IA malvagia e dalle sue legioni di nemici mutati e modificati.

Gungrave G.O.R.E

I proiettili non smettono mai di volare in questa attesissima avventura action hack n slash sparatutto in terza persona, con disegni originali di Yasuhiro Nightow e Ikumi Nakamura.

The Last Oricru

The Last Oricru è un Action RPG Story Driven, che ti mette nel mezzo di un conflitto in corso su un pianeta fantascientifico/medievale. Le tue decisioni influenzeranno pesantemente il gameplay, poiché hanno un impatto diretto sul furioso conflitto e sul suo esito.

Prime Matter ha inoltre annunciato la presenza di un RPG non ancora annunciato, un gioco "con uno stile davvero unico e originale ambientato in una metropoli tentacolare del futuro post-apocalittica."