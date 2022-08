System Shock: l'IA Shodan è più che terrificante che mai nel nuovo trailer

Gli sviluppatori di Nightdive Studios si sono presentati alla fine del Future Game Show @ Gamescom 2022 per condividere un nuovo trailer di System Shock, remake dell'omonimo cult in prima persona degli anni '90.

Il trailer si apre presentandoci la temibile Intelligenza Artificiale nota come SHODAN, la quale esprime il suo disgusto nei confronti degli "essere umani che si interfacciano con i computer con il solo scopo d'intrattenersi". Dopodiché, ci accompagna su Citadel Station, dove l'IA non farà altro che metterci i bastoni tra le ruote. Il trattamento di bellezza operato da Nightdive Station ha fatto davvero bene alla stazione spaziale della TriOptimum Corporation, che appare più bella che mai, specialmente se confrontato con l'originale del 1994. Purtroppo, quando avremo modo di percorrerla in prima persona, non potremo mai abbassare la guardia, essendo disseminata di pericoli e minacce.

Purtroppo, anche questo trailer termina senza rivelare una data di lancio precisa e dandoci appuntamento ad un non meglio precisato futuro prossimo. System Shock, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store.