System Shock nuovo video gameplay e dietro le quinte dello sviluppo

Nightdive Studios ha pubblicato due nuovi video del remake di System Shock, il primo è un filmato di gameplay (registrato dalla versione Alpha del gioco) mentre il secondo è un dietro le quinte dello sviluppo incentrato sul gore e sugli smembramenti.

Cyberspace è il titolo del nuovo video gameplay che (ri)porta i giocatori nel mondo di System Shock permettendo di dare uno sguardo alle ambientazioni e al gameplay mentre la seconda clip (la trovate in calce alla notizia) è intitolata The Art of Gore ed è dedicata come detto al lavoro degli sviluppatori.

System Shock viene definito "un reboot e una re-immaginazione", l'obiettivo è quello di mantenere il feeling e l'esperienza del gioco originale con un look fresco e moderno in linea con i valori di una moderna produzione AAA. System Shock Remake è sviluppato da un team che include anche veterani che hanno lavorato al gioco originale, questo proprio per garantire massima fedeltà al progetto.

System Shock è in fase di sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, una Demo Alpha è disponibile su Steam, ovviamente non rappresenta in alcun modo la qualità finale del progetto.