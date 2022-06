System Shock e oltre:'Fateci sviluppare Unreal Remaster', chiede Nightdive citando CliffyB

Il CEO degli studi Nightdive, Stephen Kick, afferma di aver chiesto a Cliff Bleszinski di aiutarlo a convincere le alte sfere di Epic Games a concretizzare la visione di un progetto che sta molto a cuore a lui e al suo team, ovvero la Remaster di Unreal, il primo capitolo della storica serie sparatutto.

Il massimo esponente della software house che sta dando forma al remake di System Shock racconta cosa sta accadendo ricordando sui social il lavoro svolto dagli studi Nightdive con Quake Remaster. Come spiega lo stesso Kick, "dopo aver sviluppato la Remaster di Quake, Cliff Bleszinski ha contattato Tim Sweneey (CEO di Epic Games, ndr) per conto nostro sperando che potessimo riservare lo stesso trattamento a Unreal... e immagino che la cosa possa andare in porto se ci aiuterete anche voi in questa impresa lasciando un messaggio a Tim per fargli sapere che volete la stessa cosa".

Nel momento in cui scriviamo, il boss di Epic Games non ha ancora commentato il post del suo omologo degli studi Nightdive, a differenza del vulcanico creatore di Gears of War che, pur senza entrare nel merito del messaggio condiviso da Kick, non si è lasciato sfuggire l'occasione per sottolineare tra il serio e il faceto che "non dirò nulla al riguardo per questioni legali".

In attesa di scoprire se il sogno nutrito dall'amministratore delegato di Nightdive sia o meno destinato a rimanere tale, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Quake Remastered a firma di Raffaello Rusconi.