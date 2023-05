System Shock per PC è su Xbox Game Pass al lancio?

Disponibile dal 31 maggio 2023 su PC Windows, System Shock è il remake dell'omonimo gioco uscito negli anni '90. Il gioco arriverà prossimamente anche sulle console PlayStation e Xbox, sono in molti però a chiedersi se System Shock sia disponibile su Xbox Game Pass per PC oppure no. Facciamo chiarezza.

Purtroppo questa domanda ha una risposta negativa e no, System Shock non è disponibile al lancio su PC Game Pass o altri servizi in abbonamento. Ovviamente nulla vieta che in futuro NighDive possa effettivamente pubblicare System Shock su Xbox Game Pass e PC Game Pass, al momento però non ci sono notizie a riguardo.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo Windows 7/8.1/10 solo 64-bit

CPU Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 o superiore

Memoria RAM 4GB

GPU NVIDIA GTX 670 2GB/AMD Radeon HD 7870 2GB

Hard Disk 2 GB

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo Windows 7/8.1/10 solo 64-bit

CPU Intel Core i7-3770/AMD FX-8350

Memoria RAM 4 GB

GPU NVIDIA GTX 970 4GB/AMD Radeon R9 290 4GB

Hard Disk 2 GB

Se volete saperne di più su questo remake vi rimandiamo alla nostra recensione di System Shock per PC, una riedizione che riporta in vita un grande classico degli sparatutto cyberpunk, restiamo ora in attesa di scoprire la data di uscita delle versioni per le console Sony e Xbox.