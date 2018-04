System Shock: pubblicate nuove immagini del remake

Dopo aver posticipato la finestra di lancio del remake di System Shock al 2020, Nightdive Studios ha pubblicato una serie di nuove immagini tratte dal gioco: le trovate nella galleria riportata in calce alla notizia.

Come ricorderete, lo scorso febbraio Nightdive Studios aveva fatto il punto della situazione sullo sviluppo di System Shock, ammettendo come la visione originale del progetto si fosse trasformata in qualcosa di troppo ambizioso per il piccolo team di sviluppo. Dopo una pausa di riflessione, però, lo studio è tornato al lavoro sul remake con l'intenzione di recuperare l'idea originale, rispettando le aspettative dei fan e dei sostenitori della campagna Kickstarter.

Oltre a rassicurare gli utenti sul proseguimento dei lavori, Nightdive Studios ha fornito anche una finestra di lancio indicativa per il remake di System Shock: "La nostra intenzione è quella di consegnare esattamente il gioco che abbiamo promesso, con tutte le caratteristiche originali in un lasso di tempo che speriamo si riveli il più breve possibile. Le nostre aspettative sul lancio sono indirizzate presumibilmente per il primo trimestre del 2020.", dichiarava lo studio ai microfoni di PC Gamer lo scorso marzo.

Proprio poche ore fa, con un nuovo aggiornamento pubblicato sulla pagina Kickstarter del progetto, gli sviluppatori hanno rilasciato una serie di nuove immagini tratte dal gioco, insieme a un estratto della colonna sonora (disponibile a questo indirizzo). Come possiamo notare dalla galleria proposta a fondo pagina, la direzione artistica sembra rispecchiare fedelmente lo stile originale di System Shock. Cosa ne pensate?