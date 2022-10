System Shock Remake arriva a marzo 2023? Spunta la data su Steam

Sebbene sia in sviluppo ormai da diverso tempo, il remake dell'iconico System Shock finora non ha mai avuto una finestra di lancio definita e, al contrario, tutto tace da parte di Night Dive Studios. Nonostante ciò, un indizio sul possibile periodo di debutto del gioco sarebbe emerso su Steam.

Stando a quanto scoperto da alcuni utenti, la pagina di System Shock presente sulla piattaforma digitale di Valve avrebbe fissato la data di pubblicazione a marzo 2023: non ci sono dettagli più precisi in merito al giorno in cui l'opera sarà disponibile, tuttavia sarebbe già un'indicazione più precisa rispetto all'incertezza che finora ha circondato la produzione. Tutto questo, ovviamente, a meno di errori da parte del database di Steam, in caso contrario si attende una conferma ufficiale da parte di Night Dive Studios.

Il più recente trailer di System Shock Remake risale alla Gamescom 2022, ed in quell'occasione per l'appunto non era stata rivelata alcuna data d'uscita. Ma con lo sviluppo che va avanti da tempo non è da escludere che il grosso sia ormai pronto e che gli autori siano al lavoro su ritocchi e perfezionamenti in modo da preparare al meglio il lancio del gioco il prossimo anno.

In attesa di novità potete leggere il nostro speciale su System Shock, dove ripercorriamo storia e temi della serie sci-fi