System Shock Remake: in arrivo una demo 'a tempo' per festeggiare i Game Awards 2019

Attraverso le pagine della campagna Kickstarter di System Shock Remake, gli studi Nightdive confermano l'arrivo su Steam e sul portale in crowdfunding di una demo "a tempo" durante i The Game Awards 2019.

La versione dimostrativa del nuovo action ruolistico a tema cyberpunk dovrebbe offrirci un piccolo assaggio della campagna principale, con l'accesso a una porzione della gigantesca stazione spaziale Citadel. La demo di System Shock Remake potrà essere scaricata gratuitamente su Steam a partire dalle ore 19:00 italiane di oggi, giovedì 12 dicembre.

Chi vorrà provare in anteprima la nuova epopea sci-fi dei Nightdive, però, dovrà affrettarsi a effettuare il download della demo poiché l'intenzione dichiarata degli autori statunitensi è quella di consentirne l'accesso solo per 48 ore, ossia fino alle 19:00 di sabato 14 dicembre: i baker di Kickstarter potranno però giocare per più tempo, anche se le tempistiche esatte della prova non sono state ancora comunicate dai ragazzi al seguito di Stephen Kick.

La demo di System Shock Remake è però solo la prima delle numerose iniziative organizzate da Geoff Keighley con il Game Festival dei The Game Awards 2019, un evento che ci permetterà di provare in anteprima diversi videogiochi attesi al lancio nel corso del 2020 su PC e console.