System Shock Remake in arrivo su PlayStation e Xbox? Classificate le versioni console

Dopo l'avvenuta uscita di System Shock Remake su PC lo scorso maggio, i fan attendono ora l'arrivo delle edizioni PlayStation e Xbox dell'opera targata Nightdive Studios che ha riportato in scena in versione moderna il grande immersive sim del 1994. E forse non ci sarà da attendere ancora a lungo.

Come fatto notare su Twitter/X da Idle Sloth, le versioni per PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One di System Shock Remake sono state da poco valutate dall'ESRB, il noto ente di classificazione statunitense che sembra dunque lasciar intendere grosse novità a breve per le versioni console. L'ESRB ha assegnato una valutazione "M", ossia "Mature 17+", alle edizioni console del gioco attualmente ancora non svelate in maniera ufficiale da Nightdive Studios.

La comparsa delle versioni PlayStation e Xbox di System Shock Remake sull'ESRB potrebbe essere il preludio ad importanti novità in merito alla data d'uscita dell'opera sulle piattaforme di casa Sony e Microsoft, che potrebbe non essere affatto così lontana. A questo punto non resta dunque che attendere comunicazioni definitive da parte di Nightdive Studios, così che anche gli utenti console possano godersi l'ottima riedizione di System Shock.

La nostra recensione di System Shock Remake per PC vi spiega a tal proposito perché questa riedizione merita le vostre attenzioni.