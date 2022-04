System Shock Remake: come procede lo sviluppo dell'FPS cyberpunk?

Dopo aver accolto a gennaio uno degli scrittori di Mortal Kombat in System Shock, gli studi Nightdive tornano a parlare del loro ambizioso Remake per fornire un importante aggiornamento sull'attuale stadio di sviluppo dell'FPS sci-fi ad ambientazione cyberpunk.

Nella cornice della GDC, il direttore dello sviluppo di Nightdive Larry Kuperman ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di WindowsCentral per discutere, appunto, del lavoro che sta portando avanti la software house per mettere a frutto gli 1,3 milioni di dollari raccolti nella campagna di crowdfunding di System Shock Remake lanciata nel 2016.

In base a quanto spiegato dall'esponente di Nightdive, lo sviluppo della riedizione attualizzata di System Shock sarebbe "in gran parte completo". Stando a Kuperman, il titolo si troverebbe attualmente in una versione "pre-Beta": la versione PC è sostanzialmente ultimata (eccezion fatta per l'immancabile, e non semplice, lavoro di "pulizia" e ottimizzazione del codice), ma il team è ancora impegnato nello sviluppo delle versioni console. L'intenzione degli studi Nightdive era e continua ad essere quella di commercializzare il gioco in contemporanea su tutte le piattaforme, di conseguenza è ancora presto per poter indicarne una finestra di lancio su PC, PlayStation e Xbox.

