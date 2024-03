System Shock Remake su console: l'FPS cyberpunk ha una data su PlayStation e Xbox

Come preannunciato dalla classificazione delle versioni console di System Shock Remake, gli studi Nightdive confermano finalmente che l'apprezzato sparatutto cyberpunk sta per approdare su PlayStation e Xbox.

La lotta ingaggiata dagli esseri umani contro la malvagia intelligenza artificiale SHODAN, quindi, coinvolgerà presto anche gli appassionati del genere su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La versione console dell'odissea spaziale tratteggiata dal team Nightdive vanterà tutti i contenuti dell'edizione PC, restituendo a schermo un'esperienza interattiva caratterizzata da un canovaccio narrativo fortemente legato alle interazioni con lo scenario e alla costante sensazione di smarrimento provata dal nostro alter-ego.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo trailer di System Shock e vi informiamo che il Remake dell'iconico FPS fantascientifico sarà disponibile dal 21 maggio su piattaforme PlayStation e Xbox di questa e della passata generazione. Se invece siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti, il nostro consiglio non può che essere quello di rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di System Shock Remake su PC.

