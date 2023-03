System Shock Remake ha una data ufficiale: ecco quando esce su PC

Era già stato confermato in precedenza che System Shock Remake sarebbe uscito in primavera 2023, adesso Nightdive Studios ed il publisher Prime Matter rivelano la data definitiva per l'atteso rifacimento dell'iconico immersive sim del 1994.

Attraverso un comunicato stampa ufficiale, gli autori confermano che System Shock Remake sarà disponibile su PC a partire dal 30 maggio 2023. Gli sviluppatori rivelano che nei loro piani originali c'era l'obiettivo di pubblicare il gioco entro fine marzo, per poi posticipare di un paio di mesi l'uscita dell'opera in modo così da avere tempo sufficiente per perfezionarla al meglio e consegnare così ai fan un prodotto che rendesse onore alle loro aspettative ed al classico originale.

Nightdive Studios ricorda inoltre che, prenotando il gioco su Steam, GOG o Epic Games Store si riceverà in omaggio anche una copia dell'imminente System Shock 2 Enhanced Edition, remastered del secondo episodio pubblicato per la prima volta nel 1999. Per quanto riguarda invece le versioni PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One di System Shock Remake, Nightdive Studios promette di condividere informazioni al più presto, assicurando che le versioni console verranno pubblicate "a tempo debito".

Con ancora poco più di due mesi che ci separano dall'esordio della versione completa, nel frattempo si può giocare la demo di System Shock Remake, che mette a disposizione il primo livello dell'avventura.