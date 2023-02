System Shock Remake, demo disponibile su Steam: pronti per il livello iniziale?

System Shock si prepara a fare il suo ritorno attraverso il rifacimento del primo, iconico episodio del 1994. System Shock Remake arriverà a marzo 2023, ma nel frattempo grazie alla nuova edizione dello Steam Next Fest attualmente in corso è possibile testare con mano il lavoro svolto fin qui da Nightdive Studios.

Gli autori confermano che una demo di System Shock Remake è disponibile per il download per tutti gli utenti Steam, che grazie alla versione dimostrativa potranno giocare il livello iniziale dell'Action/Adventure immersive-sim prodotto da Prime Matter. Si tratta dunque di un'ottima occasione per ingannare l'attesa del gioco completo ed avere un assaggio delle qualità e potenzialità del rifacimento messo in piedi da Nightdive Studios, che si presenterà al pubblico con controlli ed interfaccia aggiornati, grafica in alta definizione ed un comparto audio del tutto rinnovato.

Sia i fan di lunga data che i neofiti si ritroveranno dunque ad affrontare mutanti e creature ostili sotto il diretto controllo di SHODAN, la famosa e temibile intelligenza artificiale che riveste il ruolo di antagonista principale della storia. Oltre a godervi la versione di prova, vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita definitiva, pur essendo comunque confermato per il prossimo marzo. Oltre alla versione PC, System Shock Remake è previsto in uscita anche su console PlayStation e Xbox.

Per prepararvi al debutto sul mercato dell'atteso remake, potete leggere il nostro speciale su System Shock, ripercorrendo così i temi e la storia della popolare serie sci-fi.