System Shock Remake ha finalmente una finestra di lancio: scaricate la nuova demo

I ragazzi di Nightdive Studios sono stati di parola, e prima della fine del mese di febbraio hanno annunciato il periodo di lancio ed aperto i preordini dell'atteso remake di System Shock.

System Shock Remake verrà pubblicato in estate su PC via Steam, GOG ed Epic Games Store, piattaforme sulle quali è già preordinabile al prezzo di 37,99 euro (35,99 euro su Epic Games Store). Nell'attesa, potete scaricare e giocare una nuova versione dimostrativa.

System Shock Remake | Nuova demo

Coloro che procederanno al preordine riceveranno immediatamente in regalo System Shock 2: Enhanced Edition, versione riveduta e abbellita dell'altrettanto valido secondo episodio della serie. Il remake di System Shock verrà messo a disposizione fin dal day one anche nel catalogo del servizio di gaming in streaming Amazon Luna, non ancora accessibile dall'Italia. Le versioni PlayStation 4 e Xbox One sono ancora in programma, ma gli sviluppatori non si sentono ancora pronti ad annunciare la data d'uscita. A tal proposito, hanno dichiarato: "Speriamo di lanciarle il più vicino possibile all'edizione PC".