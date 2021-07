System Shock: il remake dell'FPS sci-fi si rivede in un lungo gameplay trailer

I ragazzi di Nightdive Studios pubblicano un "teaserone" di System Shock con sette minuti di scene di gameplay inedite tratte dalla build più recente del loro atteso rifacimento per PC e console dell'attuale e della passata generazione.

Il nuovo trailer ci riporta idealmente tra gli angusti corridoi della stazione spaziale Citadel per farci esplorare l'area dei laboratori di ricerca. Dopo il ritardo determinato dal passaggio a un nuovo motore grafico (dal precedente Unity all'attuale Unreal Engine 4), la prossima versione del capolavoro sci-fi firmato da Stephen Kick promette di riconciliarsi con i fan di lungo corso e, naturalmente, di ampliare il proprio pubblico.

Per riuscire nell'impresa, il team statunitense ha dato modo agli appassionati del genere di scaricare la demo di System Shock per fargli provare con mano le dinamiche di gameplay tra esplorazione dello scenario, combattimenti e progressione degli elementi di equipaggiamento. A dispetto della terminologia utilizzata da Nightdive per condividere questo video, il nuovo "teaser" di System Shock va appunto nella direzione indicata dagli autori al seguito di Kick e ci permette di familiarizzare con l'esperienza narrativa, ludica e artistica di questo progetto, il cui lancio è previsto per questa estate su PC e successivamente su PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.