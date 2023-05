System Shock Remake: Nightdive celebra la fase Gold con le Specifiche PC

Dopo aver fissato la data di lancio su PC di System Shock Remake, per Prime Matter è giunta l'ora di annunciare l'avvenuto raggiungimento della fase Gold dello sparatutto ruolistico a tinte sci-fi degli studi Nightdive.

La conclusione del lungo e faticoso percorso di sviluppo intrapreso dalla software house canadese per riportare in auge l'IP storica di System Shock viene celebrato dai ragazzi di Nightdive con la scheda dei Requisiti Minimi e Raccomandati.

Scorrendo velocemente il doppio elenco delle specifiche PC da soddisfare per giocare al meglio System Shock Remake non sembrano emergere chissà quali 'ostacoli tecnologici' per coloro che, pur possedendo un PC gaming entry level, desiderano immergersi nelle atmosfere di questo atteso FPS sci-fi.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 / 8.1 / 10 (solo 64-bit)

CPU: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 o superiore

Memoria RAM: 4 GB

GPU: NVIDIA GTX 670 2GB / AMD Radeon HD 7870 2GB o superiore

Spazio su Hard Disk: 2 GB

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 7 / 8.1 / 10 (solo 64-bit)

CPU: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350 o superiore

Memoria RAM: 4 GB

GPU: NVIDIA GTX 970 4GB / AMD Radeon R9 290 4GB o superiore

Spazio su Hard Disk: 2 GB

L'edizione PC di System Shock uscirà il 30 maggio ed è già disponibile per il preorder su Steam, GOG, ed Epic Games Store. La versione in preordine include una copia gratuita di System Shock 2: Enhanced Edition. Le versioni console per PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S saranno disponibili in un secondo momeno, confermano Prime Matter e Plaion. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro ultimo approfondimento dedicato a System Shock, la perfezione del digitale e l'intelligenza artificiale.