System Shock Remake, novità al PC Game Show? Teaser da Nightdive Studios

Lo sviluppo del remake di System Shock procede ormai da diverso tempo presso gli studi di Nightdive Studios, che in origine aveva presentato il progetto come una remastered, per poi decidere invece di ampliarne la portata.

Dopo il gameplay trailer del nuovo System Shock pubblicato nell'estate dello scorso anno, la software house non ha più offerto aggiornamenti significativi sullo stato dei lavori. La situazione potrebbe però mutare molto presto, grazie all'imminente ritorno sulle scene di Nightdive Studios. Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il team di autori videoludici ha infatti confermato la propria presenza sul palco del PC Gaming Show 2022.

Durante lo show, la software house avrà nello specifico "qualcosa di nuovo da mostrare" al pubblico. Una dicitura purtroppo generica, che non offre una conferma assoluta in merito alla possibilità di scoprire dettagli inediti sul ritorno di System Shock. Al momento, infatti, Nightdive Studios è impegnata su più progetti, tra i quali si contano diverse remastered. Tra queste, ricordiamo SiN Reloaded, System Shock 2: Enhanced Edition e Blade Runner: Enhanced Edition. Per sapere quale tra questi progetti si mostrerà in azione, non resta che attendere questa sera.



Ricordiamo che la redazione seguirà in diretta sia l'Xbox + Bethesda Showcase, sia il PC Gaming Show, entrambi sui lidi del Canale Twitch di Everyeye. Vi aspettiamo!