System Shock Remake: nuovo video gameplay dall'evento Guerrilla Collective

In apertura del Guerrilla Collective, gli sviluppatori di Night Dive hanno pubblicato un nuovo video gameplay di System Shock Remake, il rifacimento dell'iconico sparatutto ruolistico ad ambientazione fantascientifica.

Il trailer ci riporta idealmente tra i corridoi angusti di Citadel, la stazione spaziale che farà da sfondo alle avventure da vivere nella "nuova" opera sci-fi firmata da Stephen Kick. Le scene di gioco mostrate all'evento digitale legato al Summer Games Fest ci aiutano a familiarizzare con il sistema di combattimento, con le meccaniche basate sull'esplorazione dello scenario e con la progressione degli elementi di equipaggiamento.

In attesa di ricevere ulteriori informazioni sul periodo di uscita di System Shock Remake, vi lasciamo in compagnia del video in apertura d'articolo e, qualora ve lo foste perso, al trailer con due ore di gameplay del nuovo System Shock pubblicato da Night Dive nel febbraio di quest'anno per confermarne l'arrivo su PC, PS4 e Xbox One, con l'eventualità di un approdo futuro su PlayStation 5 e Xbox Series X. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye.it trovate le nostre impressioni sulla demo di System Shock, con tanti spunti di riflessione sull'impianto ludico e sull'offerta che ci attende, si spera, entro fine anno.