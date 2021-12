System Shock Remake: torna SHODAN nelle nuove immagini di Prime Matter e Nightdive

Gli sviluppatori degli studi Nightdive rinsaldano la propria collaborazione con il publisher Prime Matter condividendo insieme una nuova, ricchissima galleria immagini di System Shock Remake dedicata alla malvagia IA SHODAN.

La riedizione del GDR fantascientifico vedrà quindi il ritorno della crudele intelligenza artificiale che, già nel 1994, provò a distruggere l'umanità nel System Shock originario. Per contrastare SHODAN (Sentient Hyper-Optimized Data Access Network), il nostro alter-ego dovrà esplorare una stazione spaziale abbandonata e sopravvivere a un ambiente a dir poco ostile con l'ausilio degli strumenti reperiti in loco.



La nuova versione di System Shock sarà contraddistinta da controlli aggiornati, una nuova interfaccia, suoni e musica rimasterizzati e, ovviamente, da un comparto grafico completamente rivisto: a detta del fondatore e CEO di Nightdive Stephen Kick, "System Shock è stato un vero atto d'amore e il nostro obiettivo è sempre stato quello di fornire un gioco il più vicino possibile alla perfezione". Per raggiungere questo scopo, Nightdive ha lavorato a stretto contatto con molti membri del team primigenio di System Shock.



I risultati finali del lavoro portato avanti da Kick e compagni li scopriremo nel 2022 all'uscita di System Shock Remake su PC e console. Nel frattempo, invitiamo tutti gli appassionati del genere a leggere il nostro speciale sul gameplay di System Shock Remake.