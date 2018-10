System Shock Remake: la versione Alpha è disponibile per i backer, nuovo video gameplay

Come promesso lo scorso luglio da Night Dive Studios, finalmente la versione Alpha di System Shock Remake è disponibile per tutti coloro che hanno finanziato il progetto su Kickstarter. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo video di gameplay tratto dal gioco: lo trovate in cima alla notizia.

Night Dive Studios ha ribadito che la versione Alpha di System Shock Remake utilizzerà gli assets del gioco originale, e non sarà dunque indicativa della qualità del progetto. Nel frattempo, gli utenti possono farsi una prima idea sul look e sulle atmosfere delle ambientazioni, a testimonianza di come gli sviluppatori vogliano mantenersi fedeli al gioco originale. Parlando delle meccaniche di gioco offerte nella versione Alpha, gli utenti potranno esplorare la città (senza nemici), ascoltare gli audiolog, leggere le email, completare alcune missioni e raccogliere i oggetti sparsi nello scenario.

Ricordiamo che Night Dive Studios si aspetta di pubblicare System Shock Remake nel 2020 su PC, PlayStation 4, Mac OS, Linux e Xbox One. Anche una versione Nintendo Switch è stata presa in considerazione, sebbene ancora si rimanga in attesa di conferme definitive.

Voi avrete l'opportunità di provare in anteprima la versione Alpha di System Shock Remake? Vi lasciamo con il nuovo video di gameplay riportato in cima alla notizia.