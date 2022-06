System Shock Remake: il video del PC Gaming Show commentato da Warren Spector

Warren Spector, il leggendario sviluppatore a cui dobbiamo le IP di Deus Ex e System Shock, ha partecipato al PC Gaming Show 2022 per commentare il nuovo video gameplay di System Shock Remake mostrato dagli studi NightDive nel corso dell'appuntamento mediatico legato al palinsesto del Summer Game Fest.

In compagnia di Spector, gli appassionati di sparatutto cyberpunk intrisi di elementi ruolistici hanno potuto ammirare degli spezzoni ingame tratti dalla versione reimmaginata e attualizzata di System Shock, un'opera che vedrà gli autori al seguito di Stephen Kick contretizzare il sogno dei tanti fan della serie.

Con l'ausilio dei potenti strumenti di sviluppo integrati in Unreal Engine, NightDive promette di offrirci un'esperienza di gioco resa ancora più immersiva dall'adozione di un gunplay "viscerale" e dalla completa ricostruzione della stazione spaziale Citadel che farà da sfondo a questa odissea fantascientifica a tinte oscure.

Il nuovo filmato confezionato dalla software house indie non fornisce dei chiarimenti sulla finestra di commercializzazione del rifacimento di System Shock ma conferma che il titolo è attualmente in sviluppo nelle versioni PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.