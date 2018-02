System Shock: lo sviluppo del Remake si prende una pausa, ma il progetto ripartirà

In effetti era da tempo che non si sentiva parlare del remake di System Shock : proprio nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento sulla pagina Kickstarter del progetto, informando che lo sviluppo del gioco è stato messo in sospeso. I lavori riprenderanno comunque al più presto.

"Mi è diventato chiaro che abbiamo imboccato la strada sbagliata, che abbiamo voltato le spalle alle stesse persone che hanno reso possibile tutto ciò, i nostri backer di Kickstarter. Ho messo il progetto in pausa mentre rivalutiamo il nostro percorso in modo da poter tornare alla nostra visione. Ci stiamo prendendo una pausa, ma NON stiamo cancellando il gioco. Per favore, accettate la mia assicurazione personale che torneremo più forti che mai. System Shock sarà completato e tutte le nostre promesse saranno soddisfatte." dichiara il CEO di NightDiveStudio Stephen Kick nell'ultimo aggiornamento pubblicato sulla campagna Kickstarter conclusasi con successo.

Presentato inizialmente come un remake del primo System Shock realizzato in Unity, il progetto è diventato via via più ambizioso, fino a diventate a tutti gli effetti un nuovo gioco sviluppato con l'Unreal Engine 4, impresa che si sta rivelando fin troppo impegnativa per le risorse limitate del team. Ad ogni modo, il CEO di NightDiveStudio ha assicurato che il titolo non verrà cancellato, e che quanto prima la software tornerà a lavorare allo sviluppo con la massima determinazione.