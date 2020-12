T1 e Red Bull: nasce una nuova, incredibile global partnership

I T1 possiedono il team di League of Legends di maggior successo di tutti i tempi (Faker vi dice nulla?) e la squadra di VALORANT sta attualmente partecipando al campionato nordamericano.

La partnership con Red Bull coprirà tutte le squadre T1, attive in League of Legends, VALORANT, Fortnite, Super Smash Bros., PUBG MOBILE e in altri titoli.

Su League of Legends Red Bull e T1 hanno già un obbiettivo: conquistare il quarto mondiale, tanto da aver acquistato Yang "Daeny" Dae-in e Lee "Zefa" Jae-min, ex allenatori degli attuali detentori del titolo.

Il nuovo roster di VALORANT, invece, come dicevamo inizia oggi il suo cammino nel VALORANT First Strike (il campionato con 100.000 Dollari in palio e il titolo di primi campioni VALORANT del Nord America).

Il T1 è anche la casa di Leonardo “MkLeo” Lopez, il giocatore di Super Smash Bros. Ultimate tra i più famosi al mondo.

La partnership consentirà agli atleti T1 di accedere alle infrastrutture Red Bull, come l'Athlete Performance Center in Austria e a Santa Monica, dove si allenano atleti Red Bull come Max Verstappen, Leticia Bufoni (campionessa del mondo di skate e non solo) e Fabio Wibmer (freestyler eclettico).

Insomma, Red Bull (ricordiamo che tra gli atleti della scuderia ci sono i nostri Reynor e Prinsipe) sta intensificando il proprio impegno nel gaming competitivo come mai prima d'ora.