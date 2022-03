T1 fanno la storia su League of Legends: Spring Split finito con 18-0 da record!

Mentre in Italia gli Atleta Esports vincono il PG Nationals Spring Split 2022 all’esordio nella massima serie di League of Legends del Belpaese, i T1 hanno concluso la Regular Season dello Spring Split LCK 2022 con il fenomenale record di 18-0, diventando la prima squadra nella storia della LCK a concludere la stagione senza perdere nessuna serie.

Il primo segnale positivo della possibilità di raggiungere questo traguardo è giunto a inizio marzo con il sorpasso del precedente record di vittorie in LCK, pari a 14 vittorie e 0 sconfitte. Il record, per giunta, venne stabilito proprio dai T1 quando ancora giocavano come SK Telecom T1. Faker e i suoi giovani compagni hanno voluto però fare di meglio, dominando per l’intero Spring Split 2022 del massimo campionato sudcoreano.

Nel cammino verso competizioni internazionali come l’MSI Invitational e i monumentali Worlds 2022, dove i campioni degli Edward Gaming dovranno difendere il titolo, l’ultima partita della stagione ha mostrato una certa forza da parte dei T1 che, dopo avere perso il vantaggio iniziale contro i DRX, sono riusciti a recuperarlo infine vincendo la partita con l’aiuto particolare di Zeus e il suo Jayce.

La seconda partita è stata dominata da Faker con Veigar alla prima apparizione nel contesto dello Spring Split, mentre Zeus si è aggiudicato la Toplane con la sua Irelia. La serie si è quindi conclusa sul 2-0 con i due successi dei T1, che ora potrà vantarsi del titolo di “Imbattibili”, almeno fino ai Playoff. Riuscirà a portare a casa il titolo? Lo sapremo nel corso delle prossime settimane.