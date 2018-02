Tabata: Final Fantasy XV Windows Edition è una generazione avanti alla versione console

Con un nuovo video messaggio rivolto all'utenza, il game director Hajime Tabata ha affermato che Final Fantasy XV Windows Edition sarà una generazione avanti rispetto alle versioni console. A quanto pare, il balzo tecnico sarà uno di quelli significativi.

In un nuovo video messaggio rivolto alla community di Steam (il filmato è visionabile in cima alla notizia), infatti, Hajime Tabata ha ribadito che Final Fantasy XV Windows Edition non andrebbe considerato un semplice porting, ma una nuova versione del gioco realizzata da zero per sfruttare pienamente le potenzialità del PC. Stando alle parole di Tabata, i miglioramenti tecnici saranno tali da segnare un balzo generazionale rispetto alle controparti PS4 e Xbox One.

Intanto vi ricordiamo che il test benchmark e il pre-ordine di Final Fantasy XV Windows Edition sono attualmente disponibili per tutti gli utenti.