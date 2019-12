TABS Totally Accurate Battle Simulator: il folle RTS entra nel Game Pass su PC e Xbox One

Dopo aver stregato gli appassionati di RTS sandbox su PC ed essersi ritagliato un ampio spazio di visibilità su YouTube e sui social grazie al suo stile di gameplay scanzonato, la gemma indie TABS: Totally Accurate Battle Simulator si appresta a entrare nel catalogo di Xbox Game Pass su PC e Xbox One.

Lo strategico in tempo reale sviluppato da Landfall e disponibile in Early Access su Steam dall'aprile di quest'anno si ripresenterà su PC Windows 10 e Xbox One il prossimo 20 dicembre nella sua nuova forma in Game Preview su Xbox Game Pass.

Come ben sapranno coloro che si saranno imbattuti almeno una volta in uno dei tanti filmati virali e trailer machinima che hanno caratterizzato la programmazione videoludica di YouTube negli ultimi mesi, con TABS il nostro scopo è solo ed esclusivamente quello di ricreare delle battaglie campali di stampo medievale.

A scontrarsi sono degli eserciti di fantasia provenienti dalle ere storiche e dalle produzioni fantasy più disparate: grazie alla sua formula smaccatamente sandbox e ad un motore fisico capace di produrre situazioni a dir poco comiche, Totally Accurate Battle Simulator è di certo uno dei titoli indipendenti che più ha sorpreso nel corso del 2019 e, col suo imminente ingresso nel catalogo del Game Pass (assieme ai nuovi giochi della seconda metà di dicembre), punta a ritagliarsi una fetta ancora più grande di popolarità tra gli adepti vecchi e nuovi di questo genere di esperienze strategiche arcade.