Tacoma per PC, Mac e Linux è gratis su Humble Store

Humble Store regala Tacoma, solamente per un periodo limitato. Per scaricare gratis il gioco vi basterà iscrivervi alla newsletter di Humble Bundle, riceverete subito un codice per scaricare Tacoma da Steam.

"Tacoma è un’avventura dalla forte componente narrativa ambientata nel 2088 a bordo di una stazione spaziale di ultima generazione. Col procedere della missione, ti addentrerai nella vita privata e lavorativa dell’equipaggio della stazione, alla ricerca degli indizi che compongono un’appassionante storia di fiducia, paura e coraggio di fronte a una catastrofe imminente.

Tacoma ruota intorno a un sistema di sorveglianza digitalizzato che ha registrato in 3D i momenti cruciali vissuti dall’equipaggio. Progredendo con l’esplorazione, l’eco di questi momenti si propagherà intorno a te. Dovrai sfruttare la facoltà di riavvolgere o mandare avanti il nastro e di muoverti fisicamente attraverso delle scene intricate e interconnesse allo scopo di esaminare gli eventi da ogni prospettiva, ricostruendo i molteplici livelli della vicenda. Tacoma è l’ultimo gioco dei creatori di Gone Home. Resta fedele a uno stile narrativo intenso, dettagliato e avvincente, ma coinvolge il giocatore nella trama come mai prima."

Per scaricare gratis Tacoma dovrete solamente registrarvi alla newsletter di Humble Store, avete tempo fino a sabato 24 marzo, una volta aggiunto alla libreria il gioco sarà vostro per sempre e potrete utilizzarlo senza limitazioni di alcun tipo. Tacoma è compatibile non solo con PC Windows ma anche con Mac OS e Linux.