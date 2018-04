Tacoma, l'ultimo gioco degli autori di Gone Home, arriverà su Playstation 4 a maggio

Dopo essere approdato su Xbox One e PC durante la scorsa estate, Tacoma si appresa a debuttare anche su Playstation 4. L’ultimo gioco a opera di The Fullbright Company (autori di Gone Home) sarà disponibile sull’ammiraglia di Sony a partire dall’8 maggio.

In Tacoma dovremo esplorare una stazione spaziale abbandonata allo scopo di recuperare ODIN, l'intelligenza artificiale che ne supervisionava il funzionamento. Al nostro arrivo saremo dotati di speciali sensori ci consentiranno di utilizzare un sistema di realtà aumentata tramite il quale sarà possibile comunicare con i nostri superiori e accedere ai ricordi dell'equipaggio. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione di Tacoma. In apertura trovate un nuovo trailer che include spezzoni di gameplay e alcuni dei commenti della stampa internazionale.