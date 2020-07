Tactical Troops Anthracite Shift esce ad agosto: nuovi video tra multiplayer e contenuti

Con una generosa iniezione di video esplicativi su multiplayer e contenuti di Tactical Troops Anthracite Shift, i ragazzi di Slitherine lastricano di gameplay trailer la strada che ci condurrà ad agosto nella dimensione post-apocalittica di questo interessante strategico.

Realizzato da QED Games con il contributo dei fondi stanziati da Slitherine con K-Project per supportare le realtà indipendenti più attive nello sviluppo di gestionali, RTS e simulazioni tattiche, Anthracite Shift ci proietta in un futuro lontano per farci partecipare alla pericolosa corsa all'oro del 22° secolo incentrata sul controllo del Galvaon.

Le corporazioni del futuro che si contenderanno il dominio dei giacimenti più ricchi di questo raro minerale alieno attingeranno alle scoperte tecnologiche avvenute nella prima era dell'esplorazione interstellare. Non è un caso, quindi, se le unità che controlleremo in battaglia saranno dotate di armi laser a energia diretta, granate rimbalzanti e truppe d'élite equipaggiate con dispositivi portatili per il teletrasporto quantico a corto raggio.

L'uscita di Tactical Troops Anthracite Shift è prevista per il 20 agosto su PC: oltre alla modalità multiplayer immortalata nei nuovi video gameplay, il titolo vanterà anche una campagna singleplayer davvero generosa, con oltre 30 mappe e una pletora di attività da completare per scoprire tutte le unità e i diversi equipaggiamenti utilizzabili.