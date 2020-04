Tactical Troops Anthracite Shift: lo strategico sci-fi di Slitherine si presenta in video

A nemmeno un mese dal lancio di Panzer Corps 2, le fucine digitali di Slitherine si rimettono in moto per prepararsi a sfornare Tactical Troops: Anthracite Shift, un nuovo strategico a turni ambientato, questa volta, in uno scenario sci-fi post-apocalittico.

Tactical Troops: Anthracite Shift ci porta sull'omonimo pianeta per farci combattere una guerra futuristica per il controllo del Galvaon, un raro minerale che può alimentare i dispositivi avanzati di cui si servono gli esseri umani per compiere i loro viaggi in teletrasporto nell'anno 2120.

Il secolo di scoperte tecnologiche e di stravolgimenti socio-economici troverà un riflesso diretto e immediato sulle dinamiche di gameplay che sperimenteremo nel titolo, con soldati d'élite chiamati a imbracciare armi a energia diretta e ad impiegare i propri dispositivi portatili per il teletrasporto nella speranza, così facendo, di avere la meglio sulle unità nemiche asserragliate nei complessi industriali di Galvaon.

Il movimento a turni all'interno di una mappa senza griglia renderà necessario lo studio accurato del territorio, enfatizzando così l'adozione di strategie complesse che sfruttano le regole della fisica, per effetto delle quali vedremo rimbalzare le granate sulle superfici e utilizzare a nostro vantaggio degli oggetti collocati sullo scenario di battaglia.

Parallelamente alla campagna principale, vedremo poi correre una componente multiplayer tanto ricca da comprendere sia le schermaglie contro gli altri giocatori online (o sul medesimo schermo tramite la funzione Hotseat) che le sfide con l'intelligenza artificiale. Vi lasciamo al video e alle immagini di annuncio di Tactical Troops Anthracite Shift e rimaniamo in attesa di conoscerne la data di lancio ufficiale su PC.