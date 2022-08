Tactics Ogre Reborn annunciato con un trailer, esce a novembre

Dopo mesi di rumor e speculazioni, oltre a qualche leak proveniente dagli store digitali, Square Enix ha finalmente annunciato Tactics Ogre Reborn, riedizione del gioco omonimo uscito nel 2010 e in arrivo l'11 novembre su PS4, PS5, PC e Nintendo Switch.

Tactics Ogre Reborn presenterà una grafica migliorata in alta definizione, combat system aggiornato, audio rivisitato e migliorato e doppiaggio in inglese e giapponese, oltre ad una colonna sonora dal vivo ri-registrata per l'occasione. Chiunque effettuerà il preordine dell'edizione Standard riceverà la mini colonna sonora con tre canzoni mentre con il preorder della Premium Edition i giocatori riceveranno dieci brani chiptune tratti dall'originale Tactics Ogre.

Ci troveremo quindi di fronte ad una versione rimasterizzata di Tactics Ogre Let Us Cling Together uscito nel 2010 su PSP, da allora la serie è stata messa in pausa ma Square Enix ha deciso di rispolverare questa IP così come fatto anche recentemente per altri titoli come Chrono Cross e Live A Live.

In apertura trovate il primo trailer di Tactics Ogre Reborn, vi ricordiamo che il lancio è previsto per l'11 novembre 2022 su PC via Steam, PlayStation Store (PS4 e PS5) e Nintendo Switch. Cosa ne pensate del ritorno di Tactics Ogre? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio dedicato ai commenti.