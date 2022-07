Tactics Ogre Reborn sempre più concreto: nuovo leak ne rivela uscita e dettagli

Si fa sempre più certo il ritorno di Tactics Ogre. Dopo il il leak su Tactics Ogre Reborn dal PlayStation Store, con comparsa ed immediata rimozione della pagina dedicata, il prossimo esponente della serie RPG tattica oggi in forza a Square Enix sarebbe stato vittima di un'ulteriore fuga di notizie.

Stavolta a rivelare maggiori dettagli sul progetto è il portale PS Deals, incentrato sul PlayStation Store ed i prezzi dei relativi prodotti distribuiti, che mette il gioco in catalogo per PS5 e PS4, con tanto di immagini e descrizione dettagliata dei contenuti del gioco, oltre all'uscita apparentemente fissata per l'11 novembre 2022. In aggiunta PS Deals confermerebbe che Tactics Ogre Reborn dovrebbe essere una riedizione del remake di Tactics Ogre: Let Us Cling Together uscito su PSP a cavallo tra il 2010 e il 2011 in tutto il mondo.

Tra le varie caratteristiche di questa nuova versione vengono segnalate la presenza di un gameplay dal ritmo più veloce rispetto al gioco originale, una I.A. nemica aggiornata, l'auto save ed un sistema di controllo ed interfaccia completamente rielaborati per renderli ancora più accessibili rispetto al passato. La storia continuerà ad avere un ruolo centrale all'interno della produzione, con tanto di scelte multiple che plasmeranno l'evolversi della vicenda.

Non mancano altri dettagli ancora: aggiunta la possibilità di tornare indietro sui propri passi e sperimentare scelte narrative differenti grazie all'opzione World Tarot, mentre il Chariot Tarot ha effetto sul gameplay permettendo di ripercorrere a ritroso parte della battaglia ed effettuare scelte strategiche alternative e, magari, ancora più efficaci. Infine, PS Deals rivela che i possessori della versione PS4 potranno effettuare l'upgrade gratuito a PS5 sia in digitale che tramite versione fisica senza alcun costo aggiuntivo.

Nonostante il marchio Tactics Ogre Reborn sia stato registrato il 31 marzo 2022, finora Square Enix non ha mai confermato ufficialmente l'esistenza del progetto. A questo punto, però, il reveal potrebbe avvenire da un momento all'altro.