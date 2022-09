Tactics Ogre Reborn: ecco perché Square-Enix ha rinunciato alla grafica HD-2D

Dopo mesi di speculazioni, Square-Enix ha ufficialmente annunciato Tactics Ogre Reborn lo scorso agosto, confermando l'atteso ritorno della serie tattico-ruolistica. Square-Enix ha spiegato come mai abbia deciso di adottare lo stile in pixel art originale rinunciando all'HD-2D impiegato invece dal publisher con Triangle Strategy e Live A Live.

Nel corso di una recente intervista concessa a IGN.com, il producer Hiraoki Kato ha spiegato che la grafica 2D di Tactics Ogre è un elemento caratterizzante del gioco stesso, e che optare per un altro stile non sarebbe stata la mossa giusta da fare in questo caso.

"No, non abbiamo pensato di farlo in HD-2D. Abbiamo giocato con l'idea di renderlo 3D, ma quello a cui stavamo davvero pensando era: 'Quali sono le parti principali di questo gioco che piacciono davvero a tutti?' E nell'originale 2D, la pixel art era davvero ben fatta, quindi ci siamo resi conto che non avremmo potuto avere un gioco Tactics Ogre senza questa pixel art 2D di altissima qualità e dall'aspetto fantastico. Portare quel tipo di risoluzione e quel tipo di fedeltà sui nuovi hardware e con la nuova tecnologia è stato un grande sforzo. Ma sì, penso che ce l'abbiamo fatta, mi piace davvero. Penso che abbia una nuova interfaccia grafica davvero interessante e abbastanza fresca con cui visualizzare le cose. Quindi sì, credo che sia davvero fantastico", sono state le sue dichiarazioni.

Kaito ha anche parlato dell'aggiunta del doppiaggio in questo remake, qualcosa a cui il producer ha sempre ambito: "Quando abbiamo finito il nostro ultimo gioco, ci siamo detti: "Se ne realizziamo un altro, vogliamo assicurarci che sia completamente doppiato". Quindi sì, è stata decisamente dura, decisamente impegnativa. Ci sono molti personaggi, quindi registrare tutto ciò è stato un grande sforzo. Ma pensiamo che sia davvero importante, perché è una storia raccontata con questi personaggi in pixel. Vogliamo fare del nostro meglio per farlo sembrare reale, per convincere i giocatori che stanno davvero assistendo ad una storia umana, a questo dramma umano... Quindi ci siamo impegnati molto per riuscirci".

Tactics Ogre Reborn sarà pubblicato l'11 novembre su PC e console PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch.