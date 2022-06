Tactics Ogre Reborn svelato in anticipo da PlayStation Store, la pagina è stata rimossa

Come segnalato da Gematsu, su PlayStation Store è comparsa la pagina di Tactics Ogre Reborn, gioco mai annunciato da Square Enix, si tratta quindi di una vera e propria anticipazione, leak di un prossimo (e speriamo imminente) annuncio.

La pagina di Tactics Ogre Reborn su PlayStation Store includeva un artwork e il logo del gioco mentre la descrizione recita semplicemente "Not available for purchase", gli asset grafici sono stati rimossi e al momento tutto quello che rimane è una pagina vuota, un semplice placeholder senza indicazioni o contenuti di alcun tipo.

A marzo, Square Enix aveva registrato il marchio Tactics Ogre Reborn in Giappone ad oggi il gioco non è mai stato annunciato ma il leak del PlayStation Store farebbe pensare ad un prossimo annuncio durante uno State Of Play o perché no durante il prossimo Nintendo Direct, come già accaduto nel recente passato con altri giochi Square Enix multipiattaforma.

Non è chiaro se Tactics Ogre Reborn sia un gioco nuovo o magari la riedizione del primo gioco della saga, Square Enix negli ultimi anni ha riproposto storici brand come Secret of Mana, Live A Live, Front Mission, Chrono Cross e tanti altri dunque Tactics Ogre potrebbe presto aggiungersi alla lista. Tactics Ogre Let Us Cling Together è uscito su PSP nel 2011, da allora la saga non è più comparsa sugli schermi ma a quanto pare è solamente questione di tempo ormai...