Tactics Ogre sta per tornare? Square Enix registra un nuovo marchio legato alla serie

Dopo una lunghissima assenza sembra che Tactics Ogre stia per fare il suo ritorno. Square Enix ha infatti registrato un nuovo marchio relativo al franchise lo scorso 31 marzo 2022 intitolato Tactics Ogre Reborn L'ultimo titolo della serie arrivato in Europa è stato Tactics Ogre: Let Us Cling Together su PSP, e da allora la serie non è più stata riproposta né tramite nuovi episodi, né attraverso remastered di vecchi episodi. A parte la registrazione del marchio, però, non ci sono ulteriori dettagli sull'esistenza di un gioco: la compagnia giapponese, infatti, non ha confermato ufficialmente l'esistenza di un nuovo titolo e non si sa, dunque, se si tratta di un gioco nuovo o di una remastered. Nessun indizio quindi nemmeno su quali piattaforme ospiterebbero questo atteso ritorno: Tactics Ogre è annoverato tra i più apprezzati brand strategici, e un suo ritorno farebbe la gioia dei fan del genere. Tactics Ogre Reborn era inoltre comparso nel famoso leak di NVIDIA che aveva correttamente anticipato alcune produzioni poi divenute effettivamente realtà quali God of War per PC, la remastered di Chrono Cross e GTA Trilogy Definitive Edition. Che Tactics Ogre Reborn possa divenire realtà molto presto? Non resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Square Enix.