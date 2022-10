Tag Heuer x Mario Kart: due orologi di lusso in edizione limitata, prezzi fino a 25.000$

Continua la collaborazione tra Tag Heuer e Nintendo e dopo lo smartwatch Tag Heuer Connected x Super Mario, il celebre produttore di orologi di lusso propone ora un nuovo modello dedicato alla serie Mario Kart.

TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition viene proposto in due versioni, un cronografo prodotto in 3.000 esemplari e un Tourbillon prodotto in soli 250 pezzi. TAG Heuer Formula 1 X Mario Kart Limited Edition Chronograph è dotato di un movimento automatico proprietario Calibro 16, cassa in acciaio satinato da 44 mm con logo Mario Kart presente sulla lunetta in ceramica mentre una M laccata di colore rosso è presente sulla corona di carica, il quadrante è decorato con loghi e personaggi della serie.

TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition Chronograph Tourbillon invece può contare su una cassa da 45 mm, fondello in vetro zaffiro a vista e movimento Calibre Heuer 02T COSC con ruota a colonne e rotore di carica personalizzato con le immagini di Luigi, Mario e la Principessa Peach. Entrambi i modelli sono equipaggiati con un cinturino racing in pelle nera e cuciture di colore rosso a contrasto.

I prezzi? TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition Chronograph costa 4.300 dollari mentre TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition Chronograph Tourbillon ha un prezzo di listino 25.600 dollari, disponibili dal 20 ottobre con preordine e accesso anticipato sul sito di Tag Heuer.