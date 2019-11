Taglio di prezzo per Nintendo Switch? Il commento del Presidente Furukawa

Nintendo Switch è approdata sul mercato videoludico nel corso della primavera 2017: attualmente, la console della Casa di Kyoto può contare su oltre quaranta milioni di unità vendute.

Nel corso di un recente meeting finanziario, gli investitori hanno avuto modo di interagire con i vertici della Casa di Kyoto, grazie all'organizzazione di una sessione di Q&A. Durante quest'ultima, è stato sollevato il tema di una possibile futura variazione del prezzo di Nintendo Switch. Sull'argomento è dunque intervenuto il Presidente del colosso videoludico, Shuntaro Furukawa, che ha in merito dichiarato: "Vogliamo mantenere il valore del nostro prodotto il più possibile". "Attualmente - ha poi aggiunto - non ci sono per ora piani per una riduzione del prezzo". Al momento, una diminuzione del prezzo di vendita della console ibrida non pare dunque rientrare nei piani della Casa di Kyoto. Durante l'incontro, il Presidente Nintendo ha inoltre evidenziato come non siano per ora prevista una riduzione dei costi di produzione di Nintendo Switch.



La console Nintendo vanta un parco titoli in continua crescita: attualmente, Mario Kart 8 è il gioco più venduto su Nintendo Switch. Diversi inoltre i giochi in uscita sulla console Nintendo nel corso della settimana appena iniziata: tra questi possiamo ad esempio citare New Super Lucky's Tale e Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.