Taglio di prezzo per PS4 Pro e PlayStation VR negli Stati Uniti dal 10 al 24 dicembre

In vista del Natale,taglia il prezzo dinegli Stati Uniti: nello specifico, il visore ha un prezzo di partenza di 199,99 dollari mentre PS4 Pro viene venduta a partire da 349,99 dollari.

Annunciate promozioni anche sui seguenti bundle: PlayStation VR Gran Turismo Sport Bundle (199 dollari), PlayStation VR DOOM VFR Bundle (299 dollari), PlayStation VR The Elder Scrolls V Skyrim VR Bundle (349 dollari), Star Wars Battlefront ll PS4 Pro Bundle (399 dollari), Destiny 2 PS4 Pro Bundle (399 dollari).

Al momento, i tagli di prezzi elencati sopra sono validi solo per gli Stati Uniti, non è chiaro se le promozioni verranno estese anche al territorio europeo, al momento tutto tace dai canali EU di Sony Interactive Entertainment, restiamo in attesa di eventuali aggiornamenti in merito.