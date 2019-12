Taglio di prezzo per PS4 da GameStop, nuova offerta valida fino al 24 dicembre

GameStopZing Italia propone PS4 PRO 1 TB con Voucher Fortnite a 269.98 euro (solo in negozio) e fino ad oggi PS4 Slim 500 GB con Voucher Fortnite a 199.98 euro, questo prezzo è stato ora ulteriormente ribassato, solamente per pochi giorni!

PlayStation 4 Slim 500 GB con DualShock 4 e Voucher Fortnite costa da GameStop 179.98 euro, offerta valida solamente in negozio fino al 24 dicembre 2019 (compreso). Online la console costa 199.98 euro, in store è possibile dunque ottenere un ribasso di venti euro, davvero niente male per un regalo di Natale da fare... o ricevere.

GameStopZing propone tante offerte per i regali di Natale 2019 con tanti prodotti in promozione tra cui console, videogiochi, accessori, gadget, merchandising e tanto altro ancora, sul sito di GameStop trovi tutte le categorie ben in evidenza con la possibilità di ordinare gli articoli in base al prezzo, così da essere certo di non sforare il tuo budget.

Tutte le offerte di Natale GameStop Italia sono disponibili fino al 24 dicembre e non saranno prolungate oltre questa data, dunque se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi e i prodotti torino ad essere venduti al regolare prezzo di listino.