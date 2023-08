Il taglio di prezzo PS5 fa schizzare le vendite in Gran Bretagna

Sony sta tagliando il prezzo di PlayStation 5 in buona parte d'Europa: la scorsa settimana alcuni rivenditori inglesi hanno proposto PS5 a 399 sterline, una mossa che ha permesso alle vendite della console di aumentare del 75% su base settimanale.

Rivenditori come Amazon e GAME includevano anche un gioco a scelta tra LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, Forspoken e Saints Row, incluso nel prezzo di 399 sterline. Il taglio di prezzo è temporanea, c'è da dire, tuttavia ha sicuramente dato i suoi frutti, la scorsa settimana il prezzo medio di PlayStation 5 nel Regno Unito era di 423 sterline, più basso rispetto alla settimana precedente (451 sterline).

PS5 Standard registra un aumento delle vendite del 205% in unità e del 162% per quanto riguarda gli incassi, con un prezzo medio compreso tra 421 e 491 sterline, la versione con disco rappresenta il 73% delle vendite totali della console, secondo GFK hanno contribuito a questo successo anche bundle non ufficiali con giochi inclusi come Hogwarts Legacy, LEGO Star Wars e Gran Turismo 7.

La scorsa settimana è stata la terza migliore dell'anno per PlayStation 5 in UK, con la miglior settimana in assoluto registrata a febbraio con le nuove scorte del bundle PS5 con God of War Ragnarok.

Anche in Italia è possibile comprare PS5 a meno di 500 euro con gli sconti estivi, fino ad esaurimento delle scorte disponibili presso i singoli rivenditori.