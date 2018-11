Taiko No Tatsujin, FIFA 19, 7 Giorni e Battlefield 5 in diretta oggi su Twitch!

Un giovedì ricchissimo di appuntamenti sul canale Twitch di Everyeye.it, a partire dalle 15:00 con Taiko No Tatsujin Drum n Fun per Nintendo Switch, il pomeriggio continua poi con altre dirette fino alla tarda serata...

Alle 17:00 sarà la volta di Fallout 76 mentre alle 19:00 torna Il Green con FIFA 19 Ultimate Team, alle 20:00 spazio a 7 Giorni, il rotocalco di Everyeye.it con il commento delle notizie più calde della settimana, infine alle 21:00 sarà la volta di Battlefield V, il nuovo sparatutto DICE giocato in diretta.

Tutte le trasmissioni andranno in onda esclusivamente su Twitch, vi invitiamo a registrarvi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in chat con la redazione e la community, vi aspettiamo!